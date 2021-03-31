Франция обыграла Боснию, Украина и Казахстан сыграли вничью

Сборная Франции на выезде обыграла команду Боснии и Герцеговины (1:0) в матче отборочного турнира ЧМ-2022. Единственный мяч забил Антуан Гризманн.

Сборная Украины дома сыграла вничью с командой Казахстана (1:1). Французы набрали семь очков и лидируют в группе. У Украины три очка и вторая позиция.

ЧМ-2022

Отборочный турнир

Европа

Группа D

3-й тур

Босния и Герцеговина — Франция — 0:1 (0:0)

Гол: Гризманн, 60.

Босния и Герцеговина: Шехич, Колашинац, Тодорович (Стеванович, 77), Хаджикадунич, Ахмедходжич, Саничанин, Пьянич, Цимирот (Гояк, 86), Крунич (Превляк, 86), Хаджиахметович, Джеко.

Франция: Ллорис, Варан, Эрнандез, Кимпембе, Павар, Погба, Рабьо, Гризманн, Коман (Жиру, 59), Лемар (Сиссоко, 90), Мбаппе.

Предупреждения: Хаджикадунич, 15. Варан, 51. Саничанин, 54. Лемар, 66. Хаджиахметович, 69. Погба, 79.

Судья: Орсато (Италия).

31 марта. Сараево. Стадион «Грбавица».

Украина — Казахстан — 1:1 (1:0)

Голы: Яремчук, 20 (1:0). Мужиков, 59 (1:1).

Украина: Трубин, Кривцов, Матвиенко, Михайличенко, Караваев (Тымчик, 87), Сидорчук (Марлос, 67), Малиновский, Зинченко, Шапаренко (Довбик, 81), Мораэс (Зубков, 67), Яремчук.

Казахстан: Покатилов, Малый, Марочкин, Абикен (Вороговский, 46), Нургалиев (Тунгышбаев, 87), Мужиков, Тагыберген (Быстров, 47), Досмагамбетов (Оразов, 47), Алип, Валиуллин, Аймбетов (Каримов, 60).

Предупреждения: Алип, 6. Абикен, 36. Мужиков, 43. Вороговский, 62. Каримов, 70. Зинченко, 89. Марлос, 90. Покатилов, 90+1.

Судья: Юг (Словения).

31 марта. Киев. Стадион «НСК Олимпийский»