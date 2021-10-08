Гол Мюллера принес Германии победу над Румынией
В матче седьмого тура отборочного турнира ЧМ-2022 в Европе сборная Германии победила команду Румынии (2:1). Игра состоялась в Гамбурге.
На девятой минуте гостей вывел вперед Яннис Хаджи. Серж Гнабри на 52-й минуте сравнял результат. Победный мяч на 81-й минуте провел Томас Мюллер.
В параллельных матчах Исландия и Армения сыграли вничью (1:1), а Македония разгромила Лихтенштейн (4:0).
Германия лидирукт в группе J с 18-ю очками. У Румынии 10 очков и четвертое место.
ЧМ-2022. Отборочный турнир. Европа
Группа J
7-й тур
Германия — Румыния — 2:1 (0:1)
Голы: Хаджи, 9 (0:1). Гнабри, 52 (1:1). Мюллер, 81 (2:1).
Германия: тер Штеген, Рюдигер, Зюле, Керер, Гнабри, Хофманн (Клостерманн, 85), Горецка, Сане (Адейеми, 89), Киммих, Ройс (Хаверц, 67), Вернер (Мюллер, 68).
Румыния: Ницэ, Кирикеш, Тошка, Рацю, Рус, Буркэ (Маня, 50), Станчу (Албу, 82), Хаджи (Максим, 60), Марин, Пушкаш (Митрицэ, 82), Михайла (Иван, 61).
Предупреждения: Станчу, 41. Рацю, 59. Пушкаш, 80. Керер, 87.
Судья: Джюнейт Чакыр (Турция).
8 октября. Гамбург. Стадион «Фолькспаркштадион».
Исландия — Армения — 1:1 (0:1)
Голы: Оганесян, 35 (0:1). Йоханнессон, 77 (1:1).
Исландия: Оулафссон, Сайварссон, Скуласон, Херманнссон (Гудьонсен, 68), Бьярнасон (Гретарссон, 46), Бьяднасон, Пальссон, Гудмундссон, Торстейнссон (Андерсон, 81), Хельгасон (Эллертссон, 90+1), Кьяртанссон (Йоханнессон, 46).
Армения: Юрченко, Ароян, Восканян, Тертерян, Мхитарян, Оганесян, Селаррайян (Байрамян, 64), Барсегян (Гелоян, 87), Сперцян (Григорян, 79), Удо, Адамян (Карапетян, 78).
Предупреждения: Сайварссон, 69. Сперцян, 74. Йоханнессон, 90. Скуласон, 90+3.
Судья: Дабанович (Черногория).
8 октября. Рейкьявик. Стадион «Лаугардалсвеллур».
Лихтенштейн — Македония — 0:4 (0:1)
Голы: Велковски, 39 (0:1). Алиоски, 66 (0:2). Николов, 74 (0:3). Чурлинов, 83 (0:4).
Лихтенштейн: Б.Бюхель, Кауфманн, Малин, Геппель, Хофер, Хаслер, С.Вольфингер (Грюненфельдер, 79), Зеле (Март.Бюхель, 75), Ф.Вольфингер (Сейхан Йилдиз, 62), Н.Фрик (Л.Майер, 46), Я.Фрик.
Македония: Димитриевски, С.Ристовски (Зайков, 76), Ристевски, Алиоски (Николов, 71), Велковски (Ракип, 76), Адеми (Ашковски, 70), Спировски, М.Ристовски (Миовски, 61), Эльмас, Чурлинов, Трайковски.
Предупреждения: М.Ристовски, 25. Ф.Вольфингер, 49. Кауфманн, 52.
Судья: Франковски (Польша).
8 октября. Вадуц. Стадион «Райнпарк».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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