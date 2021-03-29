Верратти и Флоренци покинули расположение сборной Италии из-за травм

Полузащитники Марко Верратти и Алессандро Флоренци покинули расположение сборной Италии, сообщает Football Italia. Они пропустят отборочный матч ЧМ-2022 против Литвы.

Оба футболиста вернутся в расположение «ПСЖ», где пройдут углубленное обследование. По информации итальянских СМИ, у Верратти повреждение бедра, а Флоренци получил мышечную травму.