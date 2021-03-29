Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Все материалы
ЧМ по футболу 2014
ЧМ по футболу 2018
ЧМ по футболу 2026
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Верратти и Флоренци покинули расположение сборной Италии из-за травм

23:03
Теги:

Полузащитники Марко Верратти и Алессандро Флоренци покинули расположение сборной Италии, сообщает Football Italia. Они пропустят отборочный матч ЧМ-2022 против Литвы.

Оба футболиста вернутся в расположение «ПСЖ», где пройдут углубленное обследование. По информации итальянских СМИ, у Верратти повреждение бедра, а Флоренци получил мышечную травму.

Чемпионат мира: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...