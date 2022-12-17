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Сегодня, 14:26

Форвард сборной Франции Коло Муани: «Я уже играл против Месси, и это не изменило мою жизнь»

Мария Гусева
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Форвард сборной Франции Рандаль Коло Муани высказался о предстоящей игре против нападающего национальной команды Аргентины Лионеля Месси.

«Я уже играл против Месси в «Нанте», и это не изменило мою жизнь. Я не думаю, что это произойдет сейчас. Но он отличный игрок», — цитирует TUDN Коло Муани.

В воскресенье, 18 декабря состоится финал ЧМ-2022 между сборными Франции и Аргентины. Начало — в 18.00 мск.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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ИТБ1 (3)

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Лионель Месси
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
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