Форвард сборной Франции Коло Муани: «Я уже играл против Месси, и это не изменило мою жизнь»

Форвард сборной Франции Рандаль Коло Муани высказался о предстоящей игре против нападающего национальной команды Аргентины Лионеля Месси.

«Я уже играл против Месси в «Нанте», и это не изменило мою жизнь. Я не думаю, что это произойдет сейчас. Но он отличный игрок», — цитирует TUDN Коло Муани.

В воскресенье, 18 декабря состоится финал ЧМ-2022 между сборными Франции и Аргентины. Начало — в 18.00 мск.