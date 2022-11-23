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Сегодня, 18:54

Форвард «Химок» Садыгов поделился мнением о добавленных минутах на ЧМ

Виктория Кравченко
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Нападающий «Химок» Илья Садыгов рассказал, что думает о большом количестве добавленного времени на ЧМ-2022 в Катаре.

«В футболе очень много спорных моментов, где-то не хватает времени, чтобы отыгрываться. На чемпионате мира очень много нововведений. Я думаю, в Европе такие правила скоро появятся. Дай бог, чтобы в России появились такие правила», — цитирует Садыгова Metaratings.ru.

В матче первого тура группового этапа ЧМ Англия и Иран (6:2) сыграли самый продолжительный матч в истории турнира. Арбитр добавил 14 минут к первому тайму из-за остановки, связанной с серьезной травмой игрока.

Ко второму тайму было добавлено еще десять минут, доведя суммарное количество добавленного времени в матче до 24 минут.

Источник: https://metaratings.ru/news/forvard-khimok-sadygov-o-dobavlennykh-minutakh-na-chm-day-bog-chtoby-v-rossii-poyavilis-takie-pravil-1421093/

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Гана

Обе забьют - да

27%

2.30

ТБ 2.5

25%

2.00

Ф2(+1.5)

20%

1.70
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Сербия

ТБ 2.5

33%

1.78

Ф1(-1.5)

24%

2.40

Обе забьют - да

18%

1.90
⚽ Футбол. ЧМ
Германия 1
Япония 2
Матч завершен

Ф1(-1.5)

32%

2.14

Обе забьют - да

22%

1.79

ТБ 2.5

21%

1.59
Чемпионат мира по футболу 2022
2
1
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