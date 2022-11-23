Форвард «Химок» Садыгов поделился мнением о добавленных минутах на ЧМ

Нападающий «Химок» Илья Садыгов рассказал, что думает о большом количестве добавленного времени на ЧМ-2022 в Катаре.

«В футболе очень много спорных моментов, где-то не хватает времени, чтобы отыгрываться. На чемпионате мира очень много нововведений. Я думаю, в Европе такие правила скоро появятся. Дай бог, чтобы в России появились такие правила», — цитирует Садыгова Metaratings.ru.

В матче первого тура группового этапа ЧМ Англия и Иран (6:2) сыграли самый продолжительный матч в истории турнира. Арбитр добавил 14 минут к первому тайму из-за остановки, связанной с серьезной травмой игрока.

Ко второму тайму было добавлено еще десять минут, доведя суммарное количество добавленного времени в матче до 24 минут.