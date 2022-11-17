Кафельников заявил, что не будет следить за чемпионатом мира-2022

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» по теннису, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников заявил, что не будет пристально следить за чемпионатом мира-2022 в Катаре.

«Я наверняка буду смотреть чемпионат мира. Не буду симпатизировать какой-то команде или игроку, пока что не уделял этому значение. У меня нет приоритетов. Просто буду смотреть футбол, будут интересные матчи, но пристально следить не буду», — цитирует экс-теннисиста Legalbet.

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Действующим обладателем кубка мирового первенства является сборная Франции.