ЧМ по футболу 2022
Новости
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 12:32

Кафельников заявил, что не будет следить за чемпионатом мира-2022

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» по теннису, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников заявил, что не будет пристально следить за чемпионатом мира-2022 в Катаре.

«Я наверняка буду смотреть чемпионат мира. Не буду симпатизировать какой-то команде или игроку, пока что не уделял этому значение. У меня нет приоритетов. Просто буду смотреть футбол, будут интересные матчи, но пристально следить не буду», — цитирует экс-теннисиста Legalbet.

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Действующим обладателем кубка мирового первенства является сборная Франции.

Источник: https://legalbet.ru/news/kafelnikov-zayavil-chto-ne-budet-pristalno-sledit-za/
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Евгений Кафельников
4
3
Читайте также
Джокович взял реванш у Рублева за «баранку» в Белграде. Новак в полуфинале Итогового
Скончался президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков
Стало известно состояние дрессировщика Запашного после нападения тигра
Россиянам рассказали об изменениях в системе ОМС с 1 декабря
Ведущая Fox News обвинила Зеленского в попытке развязать мировую войну
Власти Одесской области заявили о взрыве на инфраструктурном объекте
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шакира не выступит на церемонии открытия чемпионата мира-2022

Месси назвал фаворитов чемпионата мира-2022
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости