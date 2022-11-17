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Сегодня, 12:31

Шакира не выступит на церемонии открытия чемпионата мира-2022

Алина Савинова
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Колумбийская певица Шакира не будет выступать на церемонии открытия чемпионата мира по футболу-2022. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, 45-летняя исполнительница приняла решение отказаться от выступления за несколько дней до начала турнира из-за критики Катара в вопросе прав человека. Также отмечается, что ранее от возможности выступить на церемонии открытия отказались Дуа Липа и Род Стюарт.

Напомним, что Шакира является автором песни «Waka Waka», ставшим официальным гимном чемпионата мира по футболу-2010 в Южно-Африканской Республике.

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

Источник: https://www.google.ru/amp/s/amp.marca.com/en/lifestyle/music/2022/11/15/637402cb22601ddb3b8b458c.html
Чемпионат мира по футболу
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