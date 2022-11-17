Шакира не выступит на церемонии открытия чемпионата мира-2022

Колумбийская певица Шакира не будет выступать на церемонии открытия чемпионата мира по футболу-2022. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, 45-летняя исполнительница приняла решение отказаться от выступления за несколько дней до начала турнира из-за критики Катара в вопросе прав человека. Также отмечается, что ранее от возможности выступить на церемонии открытия отказались Дуа Липа и Род Стюарт.

Напомним, что Шакира является автором песни «Waka Waka», ставшим официальным гимном чемпионата мира по футболу-2010 в Южно-Африканской Республике.

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.