Месси назвал фаворитов чемпионата мира-2022

Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси назвал фаворитов чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Всякий раз, когда ведем речь о кандидатах на победу, мы всегда говорим об одних и тех же командах. Если мне нужно поставить кого-то выше других, я думаю, что Бразилия, Франция и Англия немного выше остальных. Но чемпионат мира настолько сложный и запутанный турнир», — цитирует Месси официальный сайт КОНМЕБОЛ.

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Аргентины сыграет в группе с Саудовской Аравией, Мексикой и Польшей. В первом матче аргентинцы встретятся с саудитами 22 ноября (13:00 мск).