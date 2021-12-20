Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

«Это разрушение традиций!» Геркус раскритиковал идею проводить чемпионат мира каждые два года

11:06
Теги:

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в разговоре с «СЭ» отреагировал на возможность проведения чемпионата мира раз в два года.

13&nbsp;июля 2014 года. Рио-де-Жанейро. Германия&nbsp;&mdash; Аргентина&nbsp;&mdash; 1:0. Лионель Месси и&nbsp;кубок мира. Чемпионат мира — каждые два года. Жадность ФИФА может расколоть футбольный мир

По информации Sky Sports, президент ФИФА Джанни Инфантино надеется на поддержку со стороны футбольных федераций, чтобы продвинуть идею проведения чемпионата мира каждые два года.

«Нужны ли подобные нововведения? Мне кажется, нет. Это размытие ценности бренда и разрушение традиций. Плюс ко всему в таком графике футболистам будет тяжело», — сказал Геркус «СЭ».

По информации источника, УЕФА и КОНМЕБОЛ выступают против идеи, считая, что изменения понизят интерес к чемпионату мира.

В понедельник, 20 декабря, пройдет онлайн саммит с участием представителей футбольных федераций 211 стран.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Артем Бухаев все материалы автора
Читайте также
Катастрофа для мирового хоккея: НХЛ уже скоро откажется от Олимпиады — и это добьет вид спорта навсегда
В России допустили военный ответ при наступлении НАТО на «больные точки»
1
2
Реклама