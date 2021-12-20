«Это разрушение традиций!» Геркус раскритиковал идею проводить чемпионат мира каждые два года

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в разговоре с «СЭ» отреагировал на возможность проведения чемпионата мира раз в два года.

По информации Sky Sports, президент ФИФА Джанни Инфантино надеется на поддержку со стороны футбольных федераций, чтобы продвинуть идею проведения чемпионата мира каждые два года.

«Нужны ли подобные нововведения? Мне кажется, нет. Это размытие ценности бренда и разрушение традиций. Плюс ко всему в таком графике футболистам будет тяжело», — сказал Геркус «СЭ».

По информации источника, УЕФА и КОНМЕБОЛ выступают против идеи, считая, что изменения понизят интерес к чемпионату мира.

В понедельник, 20 декабря, пройдет онлайн саммит с участием представителей футбольных федераций 211 стран.