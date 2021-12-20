Главный тренер сборной Польши может возглавить «Фламенго»
09:11
Главный тренер сборной Польши Паулу Соуза может возглавить «Фламенго», сообщает журналист Николо Скира в Twitter.
По информации источника, переговоры 51-летнего португальца с «Фламенго» прошли успешно. Тренер дал согласие на работу и готов подписать контракт на два года с опцией продления еще на один сезон.
В ближайшее время бразильский клуб также проведет переговоры с другими специалистами, среди которых бывший главный тренер «Спартака» Руй Витория.
Напомним, что 24 марта 2022 года сборная Польши сыграет с национальной командой России в полуфинальном стыковом матче за право выхода на чемпионат мира в Катаре.
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