Главный тренер сборной Польши может возглавить «Фламенго»

Главный тренер сборной Польши Паулу Соуза может возглавить «Фламенго», сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

По информации источника, переговоры 51-летнего португальца с «Фламенго» прошли успешно. Тренер дал согласие на работу и готов подписать контракт на два года с опцией продления еще на один сезон.

В ближайшее время бразильский клуб также проведет переговоры с другими специалистами, среди которых бывший главный тренер «Спартака» Руй Витория.

Напомним, что 24 марта 2022 года сборная Польши сыграет с национальной командой России в полуфинальном стыковом матче за право выхода на чемпионат мира в Катаре.