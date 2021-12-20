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Главный тренер сборной Польши может возглавить «Фламенго»

09:11
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Главный тренер сборной Польши Паулу Соуза может возглавить «Фламенго», сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

По информации источника, переговоры 51-летнего португальца с «Фламенго» прошли успешно. Тренер дал согласие на работу и готов подписать контракт на два года с опцией продления еще на один сезон.

В ближайшее время бразильский клуб также проведет переговоры с другими специалистами, среди которых бывший главный тренер «Спартака» Руй Витория.

Напомним, что 24 марта 2022 года сборная Польши сыграет с национальной командой России в полуфинальном стыковом матче за право выхода на чемпионат мира в Катаре.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/NicoSchira/status/1472721502688657411

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Карен Саркисян все материалы автора
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Материалы сюжета: ЧМ 2022: стыковые матчи отбора в Европе, жеребьевка, соперник сборной России, пары, даты и результаты