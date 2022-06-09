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Чили заменит Эквадор на ЧМ-2022. ФИФА объявит об этом 10 июня

Чили заменит Эквадор на ЧМ-2022
Евгений Козинов
Корреспондент
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Сборная Эквадора не сыграет на чемпионате мира-2022. По информации Mundo Deportivo, ФИФА уже приняла соответствующее решение.

Ожидается, что официально о том, что Эквадор не сыграет на турнире в Катаре, а вместо него выступит Чили, будет объявлено 10 июня.

В среду появилась информация, что юрист сборной Чили нашел доказательства того, что защитник Байрон Кастильо является колумбийца и не имел права играть за сборную Эквадора.

Напомним, на данный момент определились 30 сборных, которые примут участие в ЧМ в Катаре. Сам турнир пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

Сборная Чили по футболу
Сборная Эквадора по футболу
ФИФА
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Эквадор могут не допустить до участия в чемпионате мира-2022
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