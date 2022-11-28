Батак: «Сербия проиграла, почти выиграв матч с Камеруном. Это недопустимо»

Экс-защитник «Динамо» и тренер «Раднички» Радослав Батак прокомментировал «СЭ» ничью в матче Сербии против Камеруна (3:3) на чемпионате мира-2022.

«Сербия проиграла, почти выиграв матч. Это недопустимо на таком уровне. Надо было поддержать мяч, оставить все в своих руках. Но мне кажется, что тактически мы действовали неправильно — все пошли в атаку, чтобы забить больше. Но какая разница... Мы первый матч Бразилии проиграли. Конечно, они были намного сильнее, но вторая игра была самой главной, надо было выигрывать», — сказал Батак «СЭ».

Команды набрали по 1 очку и замыкают группу G. Лидируют Бразилия и Швейцария (по 3 очка), которые сыграют сегодня в 19.00 по московскому времени.