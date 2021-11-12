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Если Россия уступит Хорватии, в стыках может попасть на Португалию, Испанию или Италию. Тревожные расклады отбора ЧМ-2022

10:34
Расклады отбора ЧМ-2022 для сборной России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Расклады отбора ЧМ-2022 для сборной России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В случае, если сборная России в воскресенье проиграет Хорватии и займет второе место в отборочной группе, то она примет участие в стыковых матчах. Согласно регламенту, в стыки попадают десять команд, занявших вторые места в группах, а также две лучшие сборные из числа победителей групп Лиги наций-2020, которые не сумели попасть в топ-2 в отборочном турнире.

Рассмотрим, какие команды могут стать соперниками России в стыках в случае неудачного результата в Хорватии:

— в группе А первое место в очном матче разыграют Португалия и Сербия, причем португальцев устроит ничья;

— в группе В первое место в очном матче разыграют Испания и Швеция, причем испанцев устроит ничья;

— в группе С на первое-второе место претендуют Италия и Швейцария, многое решится в очной игре, которая состоится 12 ноября;

— в группе D первой, скорее всего, станет Франция, на второе место претендуют Украина, Финляндия и Босния;

— в группе Е первое место с вероятностью 99% первой станет Бельгия, за второе место борются Чехия и Уэльс;

— в группе F Дания уже обеспечила себе первое место, а второй, очевидно, станет Шотландия — для этого ей нужно 12 ноября обыграть Молдавию;

— в группе G ситуация запутанная — за первое место борются сборные Нидерландов, Норвегии и Турции;

— в группе I фаворит в борьбе за первое место — Англия, второй скорее всего станет Польша, небольшие шансы на попадание в стыки есть у Албании;

— в группе J Германия заняла первое место, за второе ведут борьбу Македония и отстающая на одно очко Румыния.

Что касается сборных из Лиги наций-2020, то сейчас в стыки попадают Австрия и Уэльс.

14.11.2021 | Хорватия — Россия

Сама схема плей-офф проста — 12 сборных жеребьевка разбивает на три пути. Как и раньше, каждый участник стыков проводит два матча, но сейчас нужно победить две разные команды. Сами игры пройдут весной: полуфиналы — 24-25 марта, финалы — 28-29 марта.

В полуфиналах будут «сеяные» и «несеяные» сборные — их определит число набранных очков в отборочных группах. «Сеяные» проведут первые матчи плей-офф дома.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа H
14 нояб, 17:00. Poljud (Сплит)
Мальта 1:7 Хорватия
Хорватия 2:2 Словакия
Кипр 0:3 Хорватия
Хорватия 3:0 Словения
Словакия 0:1 Хорватия
Хорватия
14 ноября, 17:00
Россия
Россия 6:0 Кипр
Словения 1:2 Россия
Россия 1:0 Словакия
Россия 2:0 Мальта
Кипр 0:2 Россия
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Отдел футбола «СЭ» все материалы автора
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры