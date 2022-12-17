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Андрей Кобелев: «Мне кажется, в футболе сейчас стагнация»

Мария Гусева
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Экс-тренер «Динамо» Андрей Кобелев рассказал, какие факторы помогают добиваться побед на высоком уровне.

— Я давно говорил: локомотивом современного футбола выступает Лига чемпионов, — цитирует «РБ Спорт» Кобелева. — В этом турнире собраны лучшие футболисты разных сборных. А этот чемпионат мира показал, что все-таки идет стагнация. Все все понимают, все знают, кто как будет играть. Единственная ошибка может решить исход матча. Параллели можно провести с шахматами. За играми лучших гроссмейстеров раньше наблюдал весь мир. Потом люди поняли: они знают все ходы, и наступил определенный тупик.

— В шахматах одному сопернику пришел на смену компьютер, если вспомнить эпоху Гарри Каспарова.

— И футбол стал компьютерный. Новые технологии. Компьютеры разбирают действия команд и отдельных футболистов. Хорошо еще, остался фактор непредсказуемости. Мы видели, как в полуфинале чемпионата мира сборная Марокко хорошо играла против Франции первые полчаса. Но случился рикошет в начале игры, и счет стал в пользу французов. Со вторым голом был то же самое: мяч после удара Мбаппе попал в пятку соперника и отскочил туда, где был игрок сборной Франции. А так сборная Марокко была ничем не хуже.

— Вы к тому, что можно поиграть, играя хорошо?

— Я к тому, что футбол изучен и понятен, но присутствует элемент случайности. Экспериментировать тренеры могут еще в национальных чемпионатах, когда длинная дистанция. А на таком турнире, как чемпионат мира, на первый план выходит результат. И придумать что-то новое сложно. Дай бог, чтобы вывести игроков на пик формы.

В воскресенье, 18 декабря состоится финал ЧМ-2022 между сборными Франции и Аргентины. Начало — в 18.00 мск.

Источник: РБ Спорт

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Основные источники исследования

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Марокко

ТМ 2.5

32%

2.02

П2

26%

3.10

обе забьют - да

20%

1.72
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Вашингтон
Торонто

ТБ 5.5

22%

1.70

Ф2(0)

16%

1.67

ИТБ1 (3)

12%

2.32
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Аргентина
Франция

П1

27%

2.85

обе забьют - да

26%

2.10

П2

21%

2.85
Андрей Кобелев (футбол)
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
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