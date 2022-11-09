Джака, Шакири и Аканджи попали в состав сборной Швейцарии на ЧМ-2022

Тренерский штаб сборной Швейцарии во главе с Муратом Якином определился с заявкой команды из 26 игроков для участия на ЧМ-2022.

Вратари: Янн Зоммер («Боруссия» Менхенгладбах), Йонас Омлин («Монпелье»), Грегор Кобель («Боруссия» Дортмунд); Филипп Кен («Зальцбург»);

Защитники: Сильван Видмер («Майнц»), Нико Эльведи («Боруссия» Менхенгладбах), Мануэль Аканжи («Манчестер Сити»), Рикардо Родригес («Торино»), Эрай Комерт («Валенсия»), Фабиан Шер («Ньюкасл»).

Полузащитники: Фабиан Фрай («Базель»), Ремо Фройлер («Ноттингем Форест»), Гранит Джака («Арсенал»), Ренато Штеффен («Лугано»), Денис Закария («Челси»), Джибриль Соу («Айнтрахт»), Мишель Эбишер («Болонья»), Джердан Шакири («Чикаго»), Ардон Яшари («Люцерн»), Кристиан Фасснахт («Янг Бойз»), Эдимилсон Фернандеш («Майнц»), Фабиан Ридер («Янг Бойз»);

Нападающие: Бриль Эмболо («Монако»), Рубен Варгас («Аугсбург»), Харис Сеферович («Галатасарай»), Ноа Окафор («Зальцбург»).

Сборная Швейцарии на групповом турнире сыграет с Камеруном (24 ноября), Бразилией (28 ноября) и Сербией (2 декабря).