Гвардиола назвал безумием проведение чемпионата мира в середине сезона

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, как чемпионат мира 2022 года влияет на игроков.

«У нас сумасшедший сезон — игроки не могут отдохнуть и все время оглядываются на чемпионат мира. Травма в матче с «Брентфордом» не повлияет на результаты в премьер-лиге, но вы пропустите чемпионат мира. Месяц назад я мог попросить игроков сосредоточиться, но теперь чемпионат мира уже не за горами. В субботу мы играем, а в воскресенье они уже будут в своих сборных. Игроки просто не могут не думать об этом, и я на их месте делал бы то же самое», — приводит слова Гвардиолы Daily Mail.

Первая игра в чемпионате Англии после чемпионата мира состоится 26 декабря. 51-летний тренер пошутил, что придется задействовать игроков из академии или клубных физиотерапевтов, если игроки сборных не освободятся к этому моменту.

Чемпионат мира-2022 по футболу пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.