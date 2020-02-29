Дюков — о выступлении под флагом РФ на ЧМ-2022: «У меня нет информации, что могут возникнуть проблемы»
Президент РФС Александр Дюков заявил, что у России нет проблем с допингом в футболе и подчеркнул, что не обладает информацией о возможности запрета выступления на ЧМ-2022 под флагом РФ.
Ранее исполком ВАДА утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.
В их числе — 4-летний запрет для России на участие в крупных международных соревнованиях (в том числе Олимпийские игры и чемпионаты мира) и лишение права их принимать, на них не может подниматься флаг РФ.
После вынесения вердикта российская сторона приняла решение оспорить его в CAS.
— Что касается Катара, у меня нет никакой информации от УЕФА или ФИФА, что у нас могут возникнуть проблемы, — отметил Дюков в эфире «Матч ТВ». — Что касается допинговых проблем, в российском футболе, уверен, их нет. Если посмотрим на статистику — более 500 проб было взято у российских футболистов, и только одна оказалась позитивной. Это футболист не премьер-лиги. Он принимал БАД, в нем был запрещенный препарат, и было вынесено предупреждение, чтобы он был внимательнее с БАДами.
Нет никаких оснований не давать России возможности прниимать международные соревнования.