Президент РФС Александр Дюков заявил, что у России нет проблем с допингом в футболе и подчеркнул, что не обладает информацией о возможности запрета выступления на ЧМ-2022 под флагом РФ.

Ранее исполком ВАДА утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.

В их числе — 4-летний запрет для России на участие в крупных международных соревнованиях (в том числе Олимпийские игры и чемпионаты мира) и лишение права их принимать, на них не может подниматься флаг РФ.

После вынесения вердикта российская сторона приняла решение оспорить его в CAS.

— Что касается Катара, у меня нет никакой информации от УЕФА или ФИФА, что у нас могут возникнуть проблемы, — отметил Дюков в эфире «Матч ТВ». — Что касается допинговых проблем, в российском футболе, уверен, их нет. Если посмотрим на статистику — более 500 проб было взято у российских футболистов, и только одна оказалась позитивной. Это футболист не премьер-лиги. Он принимал БАД, в нем был запрещенный препарат, и было вынесено предупреждение, чтобы он был внимательнее с БАДами.

Нет никаких оснований не давать России возможности прниимать международные соревнования.