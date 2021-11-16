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Доменико Берарди: «Дух Евро-2020 все еще со сборной Италии»

01:32
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Нападающий сборной Италии Доменико Берарди прокомментировал итог матча отборочного турнира ЧМ-2022 против Северной Ирландии (0:0)

«Мы знали, что здесь нас ждет непростой матч, — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА. — Мы отдали все силы. Жаль, что не смогли напрямую пробиться на чемпионат мира. Мы должны были сделать это в предыдущих матчах.

Дух Евро-2020 все еще с нами. Это тяжелый момент. Но таков футбол. Порой тебе везет, порой везет меньше. Теперь нужно думать о «стыках» и сделать все возможное для выхода на чемпионат мира».

Италия заняла второе место в группе и сыграет в стыковых матчах.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/european-qualifiers/match/2031003--northern-ireland-vs-italy/

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Евгений Петров все материалы автора
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