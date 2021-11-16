Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт подвел итоги матча отборочного турнира ЧМ-2022 против Сан-Марино (10:0).

«Путевка на чемпионат мира была добыта в выездных матчах в Будапеште, Варшаве и Албании. Надо поздравить всех игроков и персонал сборной с хорошим годом. Я очень доволен настроем игроков. Даже в таком матче, как сегодня, они играли со всей серьезностью и показали себя настоящими профессионалами.

Сейчас хорошее время для размышлений. Мы провели 19 матчей в этом сезоне — много для уровня сборных. Это хорошая возможность для нас взглянуть на последние несколько месяцев, на некоторых молодых игроков и на то, что мы можем им дать, какой опыт им может понадобиться в следующие шесть или семь месяцев до чемпионата мира», — приводит слова Саутгейта ITV Sport.

По итогам отборочного турнира Англия с 26 очками заняла первое место в группе I и вышла на ЧМ-2022. В стыковые матчи со второго места попала сборная Польши.