Манчини: «Я сохраняю оптимистичный настрой перед стыковыми матчами»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини подвел итоги матча отборочного турнира ЧМ-2022 против Северной Ирландии (0:0).

«Нам просто нужно найти то, что всегда отличало нас от других команд. Сейчас мы должны восстановить свои силы. У нас был хороший момент в первом тайме, гол, наверное, помог бы нам раскрепоститься.

Мы могли пробиться на чемпионат мира до этого матча. У нас были такие возможности. Ничья с Болгарией сыграла решающую роль. Это было в сентябре — игроки не были на сто процентов готовы. Два пенальти, которые мы не забили Швейцарии, тоже не сыграли нам на руку, но я сохраняю оптимистичный настрой перед стыковыми матчами», — приводит слова Манчини официальный сайт УЕФА.

Из-за ничейного результата Италия набрала 16 очков и заняла второе место в группе, пропустив на первую строчку Швейцарию. Итальянцы сыграют в стыковых матчах за попадание на ЧМ-2022.