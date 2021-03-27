Дмитрий Черышев уверен, что у игроков сборной будет другой настрой на матч со Словенией
Бывший футболист сборной России Дмитрий Черышев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча отборочного этапа чемпионата мира 2022 года против сборной Словении.
«Мы сейчас очень любим унижать нашу сборную: «Вот, обыграли слабого соперника, но играли очень плохо». Да, мы играли против несильного соперника, но команда выиграла. Возможно, небольшой недостаток настроя был на эту игру. Сейчас будет сильный соперник, тренерский штаб уже иначе будет готовиться к матчу, настрой будет иной. Не стоит сравнивать игру с Мальтой с предстоящим матчем. Я даже не думаю о переживаниях про более сильного соперника, все ребята понимают, что за соперник их ждет. Сейчас надо поддержать нашу национальную сборную. Победы точно будут!» — сказал Черышев «СЭ».
Матч сборной России против Словении состоится сегодня, 27 марта, в 17:00 по московскому времени.
(Сергей Федоров)
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