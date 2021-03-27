«О 0:5 забыл. Новый год начинаем с чистого листа». Джикия — о разгроме от Сербии
Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия рассказал о своем отношении к разгромному поражению от Сербии (0:5) в матче Лиги наций в ноябре 2020 года.
— Я уже об этом забыл. Даже не буду до конца вопрос слушать! Все, что касается прошлого года, мы спокойно оставили в прошлом году. Потому что этот начали с чистого листа. Хорошо подготовились на сборах к возобновлению сезона, начали отборочный турнир чемпионата мира, готовимся к Евро. Но то, что 0:5 и в жизни нашей команды, и в моей личной истории были, — это никуда не денешь. Как и 0:7 с «Ливерпулем». Через такое тяжело проходить, но и это в карьере любого футболиста тоже бывает.
(Игорь Рабинер)
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Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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