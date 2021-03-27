Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия рассказал о своем отношении к разгромному поражению от Сербии (0:5) в матче Лиги наций в ноябре 2020 года.

— Я уже об этом забыл. Даже не буду до конца вопрос слушать! Все, что касается прошлого года, мы спокойно оставили в прошлом году. Потому что этот начали с чистого листа. Хорошо подготовились на сборах к возобновлению сезона, начали отборочный турнир чемпионата мира, готовимся к Евро. Но то, что 0:5 и в жизни нашей команды, и в моей личной истории были, — это никуда не денешь. Как и 0:7 с «Ливерпулем». Через такое тяжело проходить, но и это в карьере любого футболиста тоже бывает.

(Игорь Рабинер)

«Год не мог играть на турнирах из-за отсутствия документов. Это могло меня сломать, но сделало сильнее». Большое интервью Георгия Джикии