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Дибала не был включен в состав сборной Аргентины из-за проблем со здоровьем

07:50
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Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала не сможет отправиться в национальную команду, сообщает официальный Twitter сборной Аргентины. Указано, что у игрока проблемы с мочеполовой системой, в связи с чем ему нужен отдых.

Нападающий вышел на замену на 76-й минуте матча против «Лацио» (1:1) в седьмом туре чемпионата Италии. После того, как он не сумел сохранить мяч в поле в концовке игры, началась голевая атака соперников.

Сборной Аргентины предстоят матчи отборочного турнира ЧМ-2022 с командами Парагвая (13 ноября) и Перу (18 ноября).

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