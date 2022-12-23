Ди Мария сделал татуировку в честь победы на чемпионате мира-2022

Полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария сделал татуировку в честь победы на чемпионате мира-2022, который завершился в Катаре.

В решающем матче Аргентина одолела команду Франции (3:3, 4:2 — по пенальти). Сам Ди Мария стал автором одного из голов в основное время игры.

После возвращения на родину 35-летний аргентинец посетил тату-салон и набил на ноге изображения трофея за победу на чемпионате мира.

Сборная Аргентины в третий раз в своей истории победила на ЧМ, ранее футболисты становились чемпионами мира в 1978 и 1986 годах.