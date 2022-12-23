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23 декабря, 23:17

Ди Мария сделал татуировку в честь победы на чемпионате мира-2022

Иван Шитик
Корреспондент
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Анхель Ди Мария.
Фото Reuters

Полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария сделал татуировку в честь победы на чемпионате мира-2022, который завершился в Катаре.

В решающем матче Аргентина одолела команду Франции (3:3, 4:2 — по пенальти). Сам Ди Мария стал автором одного из голов в основное время игры.

После возвращения на родину 35-летний аргентинец посетил тату-салон и набил на ноге изображения трофея за победу на чемпионате мира.

Татуировка Анхеля Ди Марии. Фото Соцсети

Сборная Аргентины в третий раз в своей истории победила на ЧМ, ранее футболисты становились чемпионами мира в 1978 и 1986 годах.

Анхель Ди Мария
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
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