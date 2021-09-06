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Ди Лоренцо: «Сборная Италии была бы больше обеспокоена, если бы вообще не создавала моментов»

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Защитник сборной Италии Джованни Ди Лоренцо подвел итоги матча отборочного раунда ЧМ-2022 против Швейцарии (0:0).

«Конечно, есть сожаления, потому что у нас было так много моментов, и мы не забили. На данный момент мяч не заходит в ворота, но мы можем изменить это в среду. Возможно, это недостаток решимости или точности, но мы были бы больше обеспокоены, если бы вообще не создавали моментов», — приводит слова Ди Лоренцо RAI Sport.

Сборная Италии с 11 очками занимает первое место в группе C, Швейцария с 7 очками — на второй строчке. в Следующем матче итальянцы 8 сентября встретится с Литвой, швейцарцы в этот же день встретятся с Северной Ирландией.

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Сергей Разин все материалы автора

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