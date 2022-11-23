Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 00:37

Дешам рассказал о травме Люка Эрнандеза

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам пессимистично относится к травме, полученной защитником Лука Эрнандезом в матче чемпионата мира-2022 против Австралии (4:1). На 13-й минуте встречи его заменили на брата Тео.

«Посмотрим, что с Люка после тестов, но мне кажется, что все довольно серьезно», — цитирует GFFN Дешама.

Сборная Франции лидирует в группе D по итогам игрового дня (3 очка), Дания — вторая (1 очко), Тунис — третий (1 очко), Австралия — четвертая (0 очков).

Французская команда проведет следующий матч 26 ноября против Дании (19.00 мск), а австралийцы в этот же день встретятся с Тунисом (13.00 мск).

0
Читайте также
Криштиану Роналду выступил с заявлением после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед»
Сборная Аргентины сенсационно проиграла Саудовской Аравии в матче ЧМ-2022
Аргентина сенсационно проиграла Саудовской Аравии на ЧМ-2022 в Катаре
Дуда в беседе с пранкерами признался в нежелании воевать с Россией
Сообщается о ликвидации одного из расстрелявших российских военнопленных в Макеевке
Что делать молодым ученым в России
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
ЧМ-2022: старт Хорватии, Германии, Испании и Бельгии. Онлайн-трансляция 23 ноября
Мбаппе организовал три гола, Жиру повторил рекорд Анри. Франция начала защиту титула, как в Казани-2018
Мбаппе догнал Зидана и Платини по количеству голов на чемпионатах мира
Защиту титула чемпиона мира с разгрома еще никто не начинал
ЧМ-2022, турнирная таблица группы D: Франция лидирует
Финалисты прошлого ЧМ способны удивить снова? Модрич и Хорватия готовятся к новому подвигу
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мбаппе догнал Зидана и Платини по количеству голов на чемпионатах мира
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости