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Сегодня, 08:40

Антонио Конте рассказал, за кого будет болеть на ЧМ

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте рассказал, за кого будет болеть на чемпионате мира, который состоится в Катаре.

«Если Италии на чемпионате мира нет, то что делать? Буду болеть за Англию», — цитирует Конте pianetamilan.it.

Сборная Италии четыре раза становилась чемпионом мира, Англия — всего раз.

20 ноября 2022 года стартует чемпионат мира по футболу в Катаре. Церемония открытия начнется в 18.00 (мск) — за час до дебютного матча турнира, в котором встретятся Катар и Эквадор.

Антонио Конте
Сборная Англии по футболу
Сборная Италии по футболу
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