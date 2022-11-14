Антонио Конте рассказал, за кого будет болеть на ЧМ
Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте рассказал, за кого будет болеть на чемпионате мира, который состоится в Катаре.
«Если Италии на чемпионате мира нет, то что делать? Буду болеть за Англию», — цитирует Конте pianetamilan.it.
Сборная Италии четыре раза становилась чемпионом мира, Англия — всего раз.
20 ноября 2022 года стартует чемпионат мира по футболу в Катаре. Церемония открытия начнется в 18.00 (мск) — за час до дебютного матча турнира, в котором встретятся Катар и Эквадор.
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