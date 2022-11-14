Антонио Конте рассказал, за кого будет болеть на ЧМ

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте рассказал, за кого будет болеть на чемпионате мира, который состоится в Катаре.

«Если Италии на чемпионате мира нет, то что делать? Буду болеть за Англию», — цитирует Конте pianetamilan.it.

Сборная Италии четыре раза становилась чемпионом мира, Англия — всего раз.