Сергей Юран: «Японцы больше всех удивили на ЧМ-2022, по спортивному очень жалко их»

Российский тренер Сергей Юран рассказал, какая из национальных сборных на чемпионате мира-2022 в Катаре удивила его больше всего.

«Кто удивил больше всех? Сто процентов Япония. Они мне очень понравились, их очень жалко. Организация игры у них просто класс, футболисты четко выполняли установки тренера. Думаю, что тренеру японцев немного не хватило опыта в матче с Хорватией, их можно было дожимать. Хорваты во втором тайме начали проседать по физике, нужно было Японии гнуть свою линию. Но все равно они в Катаре оставили о себе яркое впечатление. Чисто по-спортивному их очень жалко», — приводит слова специалиста «РБ Спорт».

ЧМ-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. Сборная Японии вышла с первого места из группы E. В встречах групповой стадии японцы сенсационно переиграли Испанию (2:1) и выиграли у Германии (2:1). В матче1/8 финала турнира Япония уступила Хорватам (1:1, 1:3 — по пен.) и покинула мировое первенство.