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Армения сенсационно обыграла Исландию, Байрамян забил

20:55
Сборная Армении празднует гол в ворота Исландии. Фото Федерация футбола Армении
Сборная Армении празднует гол в ворота Исландии. Фото Федерация футбола Армении
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Сборная Армении обыграла Исландию в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 — 2:0. Второй мяч провел футболист «Ростова» Хорен Байрамян. В составе исландцев на поле вышел хавбек ЦСКА Арнор Сигурдссон.

Армяне временно вышли в лидеры таблицы группы J с двумя победами в двух играх. В первой встрече кавказская команда одолела Лихтенштейн (1:0).

ЧМ. Отборочный турнир. Европа

Группа J

Армения — Исландия — 2:0 (0:0)

Голы: Барсегян, 53 (1:0). Байрамян, 74 (2:0).

Армения: Юрченко, Амбарцумян, Ароян, Восканян, Акопян (Байрамян, 56), Оганесян, Барсегян, Арт.Григорян, Удо (Мурадян, 81), Адамян (Шагоян, 81), Бриаско Балекян (Карапетян, 64).

Исландия: Халльдоурссон, Ауднасон, Сайварссон, Скуласон, Ингасон, Бьяднасон (Пальссон, 84), Гюннарссон, Й.Гвюдмундссон (Трандарсон, 77), А.Гвюдмундссон, Сигурдссон (Сигтоурссон, 55), Бедварссон (Фридьонссон, 77).

Предупреждения: Скуласон, 8. Ингасон, 63. Ароян, 67. А.Гвюдмундссон, 68. Барсегян, 90+2.

Судья: Йорги (Албания).

28 марта. Ереван. Стадион «Республиканский им. Вазгена Саркисяна».

Чемпионат мира: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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