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Сегодня, 22:08

Далич заявил, что матч с Японией напомнил ему игру в Россией на ЧМ-2018

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Златко Далич.
Фото Reuters

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич высказался о выходе команды в 1/4 финала ЧМ-2022 после победы над Японией (1:1, 3:1 — по пенальти).

«Поздравляю парней, мы хорошо сыграли. Это отличный результат, мы боролись весь матч и были вознаграждены. Это напомнило мне то, что мы пережили в России. Мы контролировали игру в первом тайме, две-три контратаки внесли нервозность, потом мы пропустили гол и должны были собраться. Японцы думали, что с нами будет легко, как писали в некоторых изданиях, но никогда не стоит недооценивать Хорватию. Мы идем до конца. Ребята опять проявили настойчивость и веру», — приводит слова Далича Sportske Novosti.

Сборная Хорватии в 1/4 финала встретится с победителем встречи между сборными Бразилии и Кореи 9 декабря.

Источник: https://sportske.jutarnji.hr/sn/nogomet/sp2022/dalic-bili-su-mocni-vidio-sam-da-su-pisali-lako-cemo-ali-nikad-ne-podcjenjujte-hrvatsku-15283151

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия 4
Корея 0
2-й тайм

Ф1(-1.5)

28%

1.81

ТБ 2.5

26%

1.77

Обе забьют - да

16%

2.43
⚽ Футбол. ЧМ
Марокко
Испания

Обе забьют - да

25%

2.30

ИТБ1 (0.5)

22%

1.86

П2

18%

1.59
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Швейцария

П1

30%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.71

Обе забьют - да

21%

1.73
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Хорватии по футболу
Сборная Японии по футболу
Златко Далич
0
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