Семин: «Хорватам было ожидаемо тяжело, Ливакович — герой матча с Японией»

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин прокомментировал победу Хорватии над Японией (1:1, 3:1 — по пенальти) в 1/8 ЧМ-2022.

«Хорватам было ожидаемо тяжело, сборная Японии — очень сильная команда, которая неслучайно оказалась в плей-офф. В целом матч был абсолютно равным, поэтому команды и дотянули до серии пенальти. Дальше дело было за вратарями, Ливакович — герой матча, команда должна быть ему благодарна. Поздравляю сборную Хорватии и Ловрена с выходом в 1/4, будет интересно посмотреть на них в дальнейшем», — сказал Семин «РБ Спорт».

В 1/4 финала чемпионата мира в Катаре сборная Хорватия сыграет с победителем пары Бразилия — Корея.