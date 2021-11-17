Определились первые 10 сборных-финалистов чемпионата мира-2022 от Европы

Завершился отборочный групповой турнир чемпионата мира-2022 в Катаре среди европейских команд. По его итогам стали известны 10 сборных, которые попали напрямую на ЧМ, заняв первые места в своих группах.

Сербия

Испания

Швейцария

Франция

Бельгия

Дания

Нидерланды

Хорватия

Англия

Германия

На втором этапе через плей-офф отберутся еще 3 команды. Всего в плей-офф примут участие 12 команд (10 команд занявших вторые места в отборочных группах и 2 команды путем отбора через Лигу наций).

Также на ЧМ-2022 уже квалифцировались сборные Катара (как страна-хозяйка) и Бразилии.