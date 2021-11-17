Определились первые 10 сборных-финалистов чемпионата мира-2022 от Европы
00:40
Завершился отборочный групповой турнир чемпионата мира-2022 в Катаре среди европейских команд. По его итогам стали известны 10 сборных, которые попали напрямую на ЧМ, заняв первые места в своих группах.
Сербия
Испания
Швейцария
Франция
Бельгия
Дания
Нидерланды
Хорватия
Англия
Германия
На втором этапе через плей-офф отберутся еще 3 команды. Всего в плей-офф примут участие 12 команд (10 команд занявших вторые места в отборочных группах и 2 команды путем отбора через Лигу наций).
Также на ЧМ-2022 уже квалифцировались сборные Катара (как страна-хозяйка) и Бразилии.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/world/tables/2022/qualify/
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю