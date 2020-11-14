Дубль Видаля принес Чили победу над Перу
Сборная Чили обыграла команду Перу в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 (2:0). Дублем отметился полузащитник «Интера» Артуро Видаль.
Чилийцы поднялись на 6-е место в турнирной таблице. Перуанцы остались на 8-й строчке.
Чемпионат мира-2022
Отборочный турнир
Южная Америка
Чили — Перу — 2:0 (2:0)
Голы: Видаль, 20 (1:0). Видаль, 35 (2:0).
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