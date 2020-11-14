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Дубль Видаля принес Чили победу над Перу

04:01
14 ноября. Чили — Перу — 2:0. Артуро Видаль празднует гол. Фото Twitter
14 ноября. Чили — Перу — 2:0. Артуро Видаль празднует гол. Фото Twitter
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Сборная Чили обыграла команду Перу в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 (2:0). Дублем отметился полузащитник «Интера» Артуро Видаль.

Чилийцы поднялись на 6-е место в турнирной таблице. Перуанцы остались на 8-й строчке.

Чемпионат мира-2022

Отборочный турнир

Южная Америка

Чили — Перу — 2:0 (2:0)

Голы: Видаль, 20 (1:0). Видаль, 35 (2:0).

Чили — Перу

Чемпионат мира: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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