Сборная Чили победила Парагвай, команды доигрывали матч вдесятером

Сборная Чили в матче отборочного турнира ЧМ-2022 обыграла Парагвай со счетом 2:0.

Отличились Бен Бреретон и Маурисио Исла. На 74-й минуте чилийцы оказались вдесятером после удаления Арагуниса, на 89-й минуте парагваец Омар Альдерете получил красную карточку.

После этого матча Чили с 10 очками занимает восьмое место в группе Южной Америки, Парагвай с 12 очками — на шестой строчке.

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка

Чили — Парагвай — 2:0 (0:0)

Голы: Бреретон, 68 (1:0). Исла, 72 (2:0).

Чили: Браво, Исла, П.Диас (Роко, 44), Марипан, Вегас, Л.Хименес (Менесес, 62), Видаль, Арангис, Пульгар, А.Санчес (Нуньес, 90+3), Бреретон.

Парагвай: Сильва, Гомес, Рохас (Эскобар, 73), Арсамендия, Альдерете, Перес (Ал.Ромеро, 87), Кардосо Лусена, Морель (Р.Санчес, 78), Ан.Ромеро (Кардосо, 78), Альмирон, Гонсалес (Санабрия, 66).

Предупреждения: Морель, 15. Перес, 23. Арангис, 23. Бреретон, 42. Л.Хименес, 54. Альдерете, 83.

Удаления: Арангис, 74. Альдерете, 89.

11 октября. Сантьяго. Стадион «Сан Карлос де Апокиндо».