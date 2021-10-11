Гол Месси принес сборной Аргентины победу над Уругваем

Сборная Аргентины в матче отборочного турнира ЧМ-2022 обыграла Уругвай со счетом 3:0.

Отличились Лионель Месси, Родриго де Пауль и Лаутаро Мартинес. Для Месси этот гол стал 80-м в составе национальной команды.

После этого матча Аргентина с 22 очками занимает второе место в группе Южной Америки, Уругвай с 16 очками — на четвертой строчке.

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка

Аргентина — Уругвай — 3:0 (2:0)

Голы: Месси, 38 (1:0). де Пауль, 44 (2:0). Л.Х.Мартинес, 62 (3:0).

Аргентина: Э.Мартинес, Отаменди (Медина, 81), Тальяфико, Ромеро, Молина, Паредес (Паласиос, 75), де Пауль (Ди Мария, 65), Ло Сельсо, Месси, Л.Х.Мартинес (К.Корреа, 65), Н.Гонсалес (Х.Альварес, 75).

Уругвай: Муслера, Годин, Коатес, Араухо (Д.Гонсалес, 73), Винья (Пикерес, 64), Весино, Нандес (Торрейра, 63), Де ла Крус (Кавани, 46), Вальверде, Суарес, Б.Родригес (Нуньес, 46).

11 октября. Буэнос-Айрес. Стадион «Антонио Веспучио Либерти».