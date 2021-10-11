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Сборная США уступила Панаме, Мексика победила Гондурас

Сборная США уступила Панаме
11 октября, 05:36
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Сборная США в матче 5-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 уступила Панаме со счетом 0:1.

В других матчах игрового дня Коста-Рика победила Сальвадор (2:1), Ямайка сыграла вничью с Канадой (0:0), а Мексика обыграла Гондурас (3:0).

Мексика с 11 очками лидирует в отборе Северной и Центральной Америки на ЧМ-2022. США и Панама имеют по 8 очков и занимают второе и третье места соответственно.

Положение команд в отборочном турнире Северной и Центральной Америки на ЧМ-2022:

1. Мексика (11 очков);

2. США (8);

3. Панама (8);

4. Канада (7);

5. Коста-Рика (6);

6. Сальвадор (5);

7. Гондурас (4);

8. Ямайка (2).

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Сергей Разин все материалы автора
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