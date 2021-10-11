Сборная США уступила Панаме, Мексика победила Гондурас
Сборная США уступила Панаме
11 октября, 05:36
Сборная США в матче 5-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 уступила Панаме со счетом 0:1.
В других матчах игрового дня Коста-Рика победила Сальвадор (2:1), Ямайка сыграла вничью с Канадой (0:0), а Мексика обыграла Гондурас (3:0).
Мексика с 11 очками лидирует в отборе Северной и Центральной Америки на ЧМ-2022. США и Панама имеют по 8 очков и занимают второе и третье места соответственно.
Положение команд в отборочном турнире Северной и Центральной Америки на ЧМ-2022:
1. Мексика (11 очков);
2. США (8);
3. Панама (8);
4. Канада (7);
5. Коста-Рика (6);
6. Сальвадор (5);
7. Гондурас (4);
8. Ямайка (2).
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