Сборная США уступила Панаме, Мексика победила Гондурас

Сборная США в матче 5-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 уступила Панаме со счетом 0:1.

В других матчах игрового дня Коста-Рика победила Сальвадор (2:1), Ямайка сыграла вничью с Канадой (0:0), а Мексика обыграла Гондурас (3:0).

Мексика с 11 очками лидирует в отборе Северной и Центральной Америки на ЧМ-2022. США и Панама имеют по 8 очков и занимают второе и третье места соответственно.

Положение команд в отборочном турнире Северной и Центральной Америки на ЧМ-2022:

1. Мексика (11 очков);

2. США (8);

3. Панама (8);

4. Канада (7);

5. Коста-Рика (6);

6. Сальвадор (5);

7. Гондурас (4);

8. Ямайка (2).