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Черчесов прокомментировал календарь матчей сборной России в квалификации ЧМ-2022

22:05
Станислав Черчесов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Станислав Черчесов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о календаре игр отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

Первые матчи национальной команды пройдут в марте: 24-го — с Мальтой (в гостях), 27-го — против Словении (дома) и 30-го — со Словакией (на выезде).

«Если говорить о расписании матчей, то думаю, что оно примерно одинаково для всех команд. Понятно, что будем изучать соперников и готовиться ко всем играм со всей ответственностью, — приводит слова Черчесова пресс-служба сборной России. — Первый выезд в марте — достаточно непростой с точки зрения логистики и перелетов. На нем и будем концентрироваться в первую очередь. Сначала мы отправимся на Мальту, затем вернемся домой и сыграем со Словенией, и, наконец, совершим выезд в Словакию. Предстоит тщательно продумать подготовку с учетом такого разъездного графика. Также отметим, что гостевой матч с Кипром пройдет в сентябре в дневное время, и там, наверняка, будет очень жарко. Ну и завершим отборочный цикл в Хорватии. Это тоже важный момент, ведь последние матчи всегда стоят особняком. В целом же положительных или же отрицательных эмоций по поводу календаря не испытываем. Воспринимаем его как данность, тем более, что в составлении расписания мы участия не принимали».

Расписание матчей сборной России в отборе ЧМ-2022

Чемпионат мира: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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