Опубликовано расписание матчей сборной России в отборе ЧМ-2022
Опубликовано расписание матчей сборной России в отборочном турнире чемпионата мира-2022. Все игры пройдут в 2021 году. Начнут отбор россияне 24 марта на выезде с Мальтой. Также в мартовском сборе им предстоят встречи со Словенией и Словакией. Последнюю игру российская команда проведет 14 ноября в гостях с Хорватией.
24 марта, 22.45. Мальта — Россия.
27 марта, 17.00. Россия — Словения.
30 марта, 21.45. Словакия — Россия
1 сентября, 21.45. Россия — Хорватия
4 сентября, 16.00. Кипр — Россия
7 сентября, 21.45. Россия — Мальта
8 октября, 21.45. Россия — Словакия
11 октября, 21.45. Словения — Россия
11 ноября, 20.00. Россия — Кипр
14 ноября, 17.00. Хорватия — Россия
(время московское)
Победители групп в европейском отборе выйдут на ЧМ-2022 напрямую. Команды, занявшие вторые места, пройжут в следующий раунд отбора, где разыграют еще три путевки.
Дополнительная информация:
Опрос
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю