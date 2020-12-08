Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Опубликовано расписание матчей сборной России в отборе ЧМ-2022

21:47
Жеребьевка европейского отбора ЧМ-2022. Фото ФИФА
Жеребьевка европейского отбора ЧМ-2022. Фото ФИФА
Теги:

Опубликовано расписание матчей сборной России в отборочном турнире чемпионата мира-2022. Все игры пройдут в 2021 году. Начнут отбор россияне 24 марта на выезде с Мальтой. Также в мартовском сборе им предстоят встречи со Словенией и Словакией. Последнюю игру российская команда проведет 14 ноября в гостях с Хорватией.

24 марта, 22.45. Мальта — Россия.
27 марта, 17.00. Россия — Словения.
30 марта, 21.45. Словакия — Россия
1 сентября, 21.45. Россия — Хорватия
4 сентября, 16.00. Кипр — Россия
7 сентября, 21.45. Россия — Мальта
8 октября, 21.45. Россия — Словакия
11 октября, 21.45. Словения — Россия
11 ноября, 20.00. Россия — Кипр
14 ноября, 17.00. Хорватия — Россия
(время московское)

Победители групп в европейском отборе выйдут на ЧМ-2022 напрямую. Команды, занявшие вторые места, пройжут в следующий раунд отбора, где разыграют еще три путевки.

Дополнительная информация:

https://www.rfs.ru/news/212843

Чемпионат мира: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 15381
Все опросы
Выйдет ли сборная России на ЧМ-2022?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир