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Чемпионат мира-2022: расписание матчей группы F

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Группа F: расписание матчей.
Фото «СЭ»

Чемпионат мира по футболу пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Состав группы F: Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия.

Группа F: расписание матчей

23 ноября. 13.00. Эль-Хаур. «Эль-Байт». Марокко — Хорватия. №12
23 ноября. 22.00. Эр-Райян. «Ахмед бин Али». Бельгия — Канада. №9
27 ноября. 16.00. Доха. «Эль-Тумама». Бельгия — Марокко. №26
27 ноября. 19.00. Эр-Райян. «Халифа». Хорватия — Канада. №27
1 декабря. 18.00. Эр-Райян. «Ахмед бин Али». Хорватия — Бельгия. №41
1 декабря. 18.00. Доха. «Эль-Тумама». Канада — Марокко. №42

Полностью расписание всего ЧМ-2022 можно посмотреть здесь.

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