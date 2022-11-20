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Сегодня, 04:22

Чемпионат мира-2022: расписание матчей группы E

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Группа E: расписание матчей.
Фото «СЭ»

Чемпионат мира по футболу пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Состав группы E: Испания, Коста-Рика, Германия, Япония.

Группа E: расписание матчей

23 ноября. 16.00. Эр-Райян. «Халифа». Германия — Япония. №11
23 ноября. 19.00. Доха. «Эль-Тумама». Испания — Коста-Рика. №10
27 ноября. 13.00. Эр-Райян. «Ахмед бин Али». Япония — Коста-Рика. №25
27 ноября. 22.00. Эль-Хаур. «Эль-Байт». Испания — Германия. №28
1 декабря. 22.00. Эр-Райян. «Халифа». Япония — Испания. №43
1 декабря. 22.00. Эль-Хаур. «Эль-Байт». Коста-Рика — Германия. №44

Полностью расписание всего ЧМ-2022 можно посмотреть здесь.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре
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