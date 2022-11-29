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Непомнящий — о конфликте Онаны и тренера Камеруна: «Руководство решило, что у футболиста не может быть своего мнения»

Непомнящий поделился мнением о конфликте вратаря Онаны и главного тренера Камеруна
Константин Белов
Корреспондент
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Бывший тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о конфликте вратаря Андреа Онаны и главного тренера Камеруна Ригобери Сонга.

«Конфликт в сборной Камеруна — это нормальное явление. Бывало и у меня. Игрок попытал свое преподнести, но его выгнали. Есть много конфликтов во время крупных турниров, и все они решаются по-разному. Здесь руководство решило, что у футболиста не может быть своего мнения», — сказал Непомнящий корреспонденту «СЭ».

Ранее стало известно, что Онана покинул расположение национальной сборной. Главный тренер сборной Камеруна Ригобер Сонг отстранил основного вратаря команды по дисциплинарным причинам.

СМИ сообщали, что у 26-летнего вратаря произошел конфликт с главным тренером из-за разногласий в тактике.

Андре Онана
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