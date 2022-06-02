Гаджиев считает, что у Украины есть хорошие шансы попасть на ЧМ-2022

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев прокомментировал победу сборной Украины над командой Шотландии.

«Я думаю, что у Украины есть все шансы отобраться на ЧМ. Первый матч она выиграла, видно, что готовилась. Там есть группа футболистов, которые выступают в хороших зарубежных командах. Стыковые матчи никогда не бывают простыми, какой бы соперник ни был. Счет с шотландцами свидетельствует о достаточно хорошей готовности сборной Украины. Не думаю, что в следующей встрече с Уэльсом Украина будет значительно слабее или сильнее. В этом матче ее шансы по-прежнему остаются очень хорошими», — сказал Гаджиев.

Украина вышла в финал стыкового мини-турнира, в котором 5 июня в Кардиффе сыграет со сборной Уэльса. Победитель этого матча получит путевку на ЧМ-2022 в Катар.