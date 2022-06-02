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Сегодня, 13:21

Гаджиев считает, что у Украины есть хорошие шансы попасть на ЧМ-2022

Александра Ланцетова
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев прокомментировал победу сборной Украины над командой Шотландии.

«Я думаю, что у Украины есть все шансы отобраться на ЧМ. Первый матч она выиграла, видно, что готовилась. Там есть группа футболистов, которые выступают в хороших зарубежных командах. Стыковые матчи никогда не бывают простыми, какой бы соперник ни был. Счет с шотландцами свидетельствует о достаточно хорошей готовности сборной Украины. Не думаю, что в следующей встрече с Уэльсом Украина будет значительно слабее или сильнее. В этом матче ее шансы по-прежнему остаются очень хорошими», — сказал Гаджиев.

Украина вышла в финал стыкового мини-турнира, в котором 5 июня в Кардиффе сыграет со сборной Уэльса. Победитель этого матча получит путевку на ЧМ-2022 в Катар.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. Лига наций A
Испания
Португалия

Обе забьют - да

32%

1.93

П1

21%

2.10

Х

13%

3.40
⚽ Футбол. Лига наций A
Бельгия
Нидерланды

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П1

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2.28

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15%

1.66
⚽ Футбол. Лига наций A
Италия
Германия

Х

19%

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ТМ 2.5

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1.94

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Сборная Украины по футболу
Сборная Шотландии по футболу
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Гаджи Гаджиев
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