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Сегодня, 12:43

Бензема рассказал, что мечтает выиграть чемпионат мира со сборной Франции

Иван Торопцев
Корреспондент
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Нападающий «Реала» и сборной Франции Карим Бензема заявил, что мечтает выиграть чемпионат мира.

«У меня все еще много мыслей. Я хочу собрать как можно больше титулов, выиграть еще одну Лигу чемпионов или даже больше. И, конечно же, я хочу выиграть чемпионат мира со сборной, это было бы апофеозом. Тогда сбылась бы моя мечта. Мы сделаем все, чтобы победить», — приводит Mundo Deportivo слова Бензема.

На ЧМ-2022 сборная Франции сыграет в группе D с Тунисом, Данией и победителем стыковых матчей, в которых встретятся команда Перу и победитель игры ОАЭ — Австралия.

ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Источник: https://www.mundodeportivo.com/futbol/real-madrid/20220602/1001816160/benzema-jugador-instintivo.html
Карим Бензема
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Сборная Франции по футболу
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