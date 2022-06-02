Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на победу Украины над Шотландией в полуфинале стыкового турнира чемпионата мира-2022 (3:1).

«Украина — хорошая команда. Если пройдут Уэльс, то молодцы. Здесь, наоборот, все решает спорт, а не то, что кого-то нужно отстранить, а кого-то без соперников пропустить. Пусть и сильнейший определится, и хорошие команды покажут хороший футбол», — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ».

Украина в финале стыкового мини-турнира 5 июня сыграет со сборной Уэльса в Кардиффе. Победитель этого матча получит путевку на ЧМ-2022.