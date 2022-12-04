Гаджиев: «От выступления сборной Сербии на ЧМ осталось разочарование, они не сыграли на своем уровне»

Бывший тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев поделился мнением о выступлении сборной Сербии на чемпионате мира-2022.

«От выступления сборной Сербии на ЧМ осталось разочарование, они не сыграли на своем уровне. В большей степени это произошло из-за невысокого уровня организации игры в обороне, а также низкой игровой дисциплины. С Камеруном вообще действовали безобразно, допустив одну и ту же ошибку дважды подряд, позволив сопернику сравнять счет. За такие вещи надо спрашивать. И с тренера тоже. На футбольном поле нельзя терять концентрацию. Ты же профессионал, который играет на таком высоком уровне», — цитирует Гаджиева Betonmobile.ru.

Национальная команда Сербии, набрав только 1 очко в трех встречах, заняла последнее место в группе G ЧМ-2022 и не смогла выйти в плей-офф турнира.