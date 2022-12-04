Аршавин — о сборной Польши: «Они начали ныть, когда должны были играть с Россией»

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин высказался о национальной команде Польши, которая в 1/8 финала ЧМ-2022 сыграет с Францией.

«Мне кажется, верх несправедливости будет, если они пройдут Францию. Первое: они начали ныть, когда должны были с нашей сборной встречаться. И вот к этому товарищу [Роберту Левандовскому] у меня первый вопрос. Игрок такого масштаба заявляет: я не буду играть, куда-то не поеду... Это уже, честно, немножко меня отталкивает от Левандовского. И в целом в том, как они выходили, есть элемент случайности. Третье: если бы они реально играли как монолит сзади, здорово играли бы, оборонялись, забивали голы — это был бы фактор, чтобы можно было болеть за них. Но у них и оборона, в принципе, дырявая. Но здорово играет Войчех Шченсны», — сказал Андрей Аршавин в передаче «Все на футбол».

Сборная России должна была сыграть в плей-офф за право попасть на ЧМ-2022. В стыковых матчах россияне попали на Польшу, а в случае успеха — могли сыграть на своем поле с победителем пары Швеция — Чехия. В конце февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили все российские сборные и клубы от своих соревнований, россияне пропустили «стыки» и не смогли квалифицироваться на ЧМ-2022.

Матч между сборными Польши и Франции проходит сегодня, 4 декабря, на стадионе «Аль-Тумама».