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Сегодня, 19:07

Аршавин — о сборной Польши: «Они начали ныть, когда должны были играть с Россией»

Мария Гусева
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Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин высказался о национальной команде Польши, которая в 1/8 финала ЧМ-2022 сыграет с Францией.

«Мне кажется, верх несправедливости будет, если они пройдут Францию. Первое: они начали ныть, когда должны были с нашей сборной встречаться. И вот к этому товарищу [Роберту Левандовскому] у меня первый вопрос. Игрок такого масштаба заявляет: я не буду играть, куда-то не поеду... Это уже, честно, немножко меня отталкивает от Левандовского. И в целом в том, как они выходили, есть элемент случайности. Третье: если бы они реально играли как монолит сзади, здорово играли бы, оборонялись, забивали голы — это был бы фактор, чтобы можно было болеть за них. Но у них и оборона, в принципе, дырявая. Но здорово играет Войчех Шченсны», — сказал Андрей Аршавин в передаче «Все на футбол».

Сборная России должна была сыграть в плей-офф за право попасть на ЧМ-2022. В стыковых матчах россияне попали на Польшу, а в случае успеха — могли сыграть на своем поле с победителем пары Швеция — Чехия. В конце февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили все российские сборные и клубы от своих соревнований, россияне пропустили «стыки» и не смогли квалифицироваться на ЧМ-2022.

Матч между сборными Польши и Франции проходит сегодня, 4 декабря, на стадионе «Аль-Тумама».

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ
Франция 2
Польша 0
2-й тайм

Ф1(-1.5)

32%

1.92

ТБ 2.5

25%

1.86

Обе забьют - да

19%

2.45
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Сенегал

ИТБ1 (1.5)

24%

1.90

Обе забьют - да

22%

2.44

ИТБ2 (0.5)

16%

1.96
⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина 2
Австралия 1
Матч завершен

Ф1(-1.5)

34%

1.77

ТБ 2.5

28%

1.93

Обе забьют - нет

21%

1.45
Андрей Аршавин
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Польши по футболу
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