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Сегодня, 19:28

Франция — Польша: почему не засчитан гол Жиру?

Арбитр не засчитал гол Жиру в матче ЧМ-2022 Франция — Польша
Александр Бобров
Шеф-редактор
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Франция — Польша: гол Жиру не был засчитан.
Фото AFP
Франция — Польша: столкновение Щенсны и Варан в штрафной.
Фото AFP
Франция — Польша: футболисты после столкновения.
Фото AFP
Франция — Польша: столкновение Щенсны и Варан в штрафной.
Фото Reuters
1/4

На 57-й минуте матча 1/8 финала ЧМ-2022 Франция — Польша арбитр Хесус Валенсуэла остановил игру после столкновения польского вратаря Войчеха Щенсны с французским футболистом, и только после этого Оливье Жиру красивым ударом отправил мяч в сетку. Гол в такой ситуации засчитывать уже нельзя — взятие ворот произошло после свистка судьи.

Франция — Польша: столкновение Щенсны и Варан в штрафной. Фото Reuters
Франция — Польша: столкновение Щенсны и Варан в штрафной.
Фото Reuters
Франция — Польша: столкновение Щенсны и Варан в штрафной. Фото AFP
Франция — Польша: столкновение Щенсны и Варан в штрафной. Фото AFP
Фото AFP
Франция — Польша: футболисты после столкновения. Фото AFP
Франция — Польша: футболисты после столкновения.
Фото AFP

Правильно ли поступил Валенсуэла? Рефери перестраховался. Так поступают многие арбитры при действиях вратаря в верховых единоборствах, когда происходит столкновение и падение голкипера. В этом эпизоде Щенсны выбил мяч, а затем столкнулся с соперником, который не фолил.

ЧМ&nbsp;2022, 4&nbsp;декабря: Франция&nbsp;&mdash; Польша. ЧМ-2022, 1/8 финала: Франция — Польша — 1:0. Онлайн-трансляция дня

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. ЧМ
Франция 2
Польша 0
2-й тайм

Ф1(-1.5)

32%

1.92

ТБ 2.5

25%

1.86

Обе забьют - да

19%

2.45
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Сенегал

ИТБ1 (1.5)

24%

1.90

Обе забьют - да

22%

2.44

ИТБ2 (0.5)

16%

1.96
⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина 2
Австралия 1
Матч завершен

Ф1(-1.5)

34%

1.77

ТБ 2.5

28%

1.93

Обе забьют - нет

21%

1.45
Войцех Щенсны
Оливье Жиру
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Польши по футболу
Сборная Франции по футболу
2
1
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