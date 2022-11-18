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Сегодня, 14:42

Камоцци назвал три сборные, которые будут претендовать на победу на ЧМ-2022 в Катаре

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Каземиро и Неймар.
Фото Global Look Press

Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.

«Буду болеть на чемпионате мира за Аргентину. Мой топ-3: Бразилия, Франция и Аргентина. Кто-то из них может взять мундиаль», — сказал Камоцци «СЭ».

Чемпионат мира-2022 по футболу в Катаре пройдет с 20 ноября до 18 декабря.

20 ноября на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре состоится матч-открытие мундиаля между Катаром и Эквадором. Трансляция встречи в прямом эфире пройдет на matchtv.ru, начало — в 18.45 по московскому времени.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре
Чемпионат мира по футболу
ФК Спартак (Москва)
Франко Камоцци
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