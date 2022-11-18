Камоцци назвал три сборные, которые будут претендовать на победу на ЧМ-2022 в Катаре

Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.

«Буду болеть на чемпионате мира за Аргентину. Мой топ-3: Бразилия, Франция и Аргентина. Кто-то из них может взять мундиаль», — сказал Камоцци «СЭ».

Чемпионат мира-2022 по футболу в Катаре пройдет с 20 ноября до 18 декабря.

20 ноября на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре состоится матч-открытие мундиаля между Катаром и Эквадором. Трансляция встречи в прямом эфире пройдет на matchtv.ru, начало — в 18.45 по московскому времени.