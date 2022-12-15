Роберто Соса: «Дух Марадоны вселился в Месси»

Бывший аргентинский нападающий Роберто Соса поделился эмоциями от выхода сборной Аргентины в финал чемпионата мира-2022.

«Я очень взволнован, это действительно необыкновенный момент. Месси 20 лет играет на высочайшем уровне. Недавно он помог выиграть Кубок Америки. Дух Марадоны, вероятно, вселился в Месси. У Аргентины хорошие шансы на победу», — приводит ITASportPress слова Сосы.

На ЧМ-2022 Месси провел 6 матчей, забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи.

В финале ЧМ-2022 сборная Аргентины сыграет с Францией. Встреча пройдет в воскресенье, 18 декабря.