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Сегодня, 07:41

Роберто Соса: «Дух Марадоны вселился в Месси»

Мария Гусева
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Бывший аргентинский нападающий Роберто Соса поделился эмоциями от выхода сборной Аргентины в финал чемпионата мира-2022.

«Я очень взволнован, это действительно необыкновенный момент. Месси 20 лет играет на высочайшем уровне. Недавно он помог выиграть Кубок Америки. Дух Марадоны, вероятно, вселился в Месси. У Аргентины хорошие шансы на победу», — приводит ITASportPress слова Сосы.

На ЧМ-2022 Месси провел 6 матчей, забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи.

В финале ЧМ-2022 сборная Аргентины сыграет с Францией. Встреча пройдет в воскресенье, 18 декабря.

Диего Марадона
Лионель Месси
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
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