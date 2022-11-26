Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 16:10

Булыкин: «Сборной Франции неважно, какая у них группа»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча Франция — Дания (19:00 мск) во втором туре группового турнира чемпионата мира в Катаре.

— Французы очень сильные, они это уже показали, — приводит «Спорт День за Днем» слова Булыкина. — Я думаю, серьезного боя с датчанами не будет. Франция выиграет.

— Повезло действующим чемпионам мира с группой?

— Это один из маленьких факторов, которые влияют на что-то. Все равно, когда ты выходишь из группы, сталкиваешься с серьезными командами. Здесь, в принципе, не важно, какая у тебя группа.

— Юрий Семин считает, что Франция будет претендовать на золото турнира. Вы согласны?

— Да, Франция — один из фаворитов, которые уже в первых играх показали, что они серьезно настроены и очень хорошо выступают. Французы — претенденты на чемпионство.

В первом туре ЧМ-2022 Франция одержала волевую победу над Австралией (4:1).

Источник: sportsdaily.ru

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина
Мексика

ИТБ1 (1.5)

31%

1.87

Ф1 (-1.5)

29%

2.60

ТБ 2.5

27%

2.32
⚽ Футбол. Кубок России
Зенит
Спартак

П1

28%

1.58

ТБ 2.5

27%

1.63

Х2

22%

2.48
⚽ Футбол. ЧМ
Испания
Германия

П1

26%

2.34

ТБ 2.5

23%

1.73

П2

16%

3.00
0
Читайте также
Мутко считает, что проблемы «Локомотива» связаны с менеджментом клуба
Туктамышева исполнила лучший тройной аксель в сезоне. Но споткнулась и проиграла ученице Плющенко
Девять военнослужащих РФ в субботу возвращены из украинского плена
«Соллерс» запустила производство новых моделей легких грузовиков в Елабуге
Издание 19FortyFive сообщило о подготовке России к конфликту в Арктике
Как обстоят дела с чистой водой у россиян
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Де Брейне — о победе Бельгии на ЧМ-2022: «Никаких шансов, смотрю на нас как на аутсайдеров»

Катарский полицейский рассказал, как болельщики пытаются пронести алкоголь на стадионы ЧМ-2022 в Катаре
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости