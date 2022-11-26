Булыкин: «Сборной Франции неважно, какая у них группа»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча Франция — Дания (19:00 мск) во втором туре группового турнира чемпионата мира в Катаре.

— Французы очень сильные, они это уже показали, — приводит «Спорт День за Днем» слова Булыкина. — Я думаю, серьезного боя с датчанами не будет. Франция выиграет.

— Повезло действующим чемпионам мира с группой?

— Это один из маленьких факторов, которые влияют на что-то. Все равно, когда ты выходишь из группы, сталкиваешься с серьезными командами. Здесь, в принципе, не важно, какая у тебя группа.

— Юрий Семин считает, что Франция будет претендовать на золото турнира. Вы согласны?

— Да, Франция — один из фаворитов, которые уже в первых играх показали, что они серьезно настроены и очень хорошо выступают. Французы — претенденты на чемпионство.

В первом туре ЧМ-2022 Франция одержала волевую победу над Австралией (4:1).